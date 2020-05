Vertice governo su Aspi

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - E' in corso, secondo quanto si apprende, un vertice di Governo in videoconferenza sul nodo della concessione di Autostrade per l'Italia. Alla riunione partecipano il premier Giuseppe Conte, i ministri delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli e dell'economia Roberto Gualtieri, e i capi delegazione della maggioranza Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza e Teresa Bellanova. Sul tavolo, il dossier messo a punto dalla ministra De Micheli.