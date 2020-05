Open Arms: Orban a Salvini, siamo con te

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La tua lotta è una bella lotta. Siamo con te, Matteo". Così il premier ungherese Viktor Orban si congratula su Facebook con il leader leghista dopo il voto a suo favore da parte della Giunta per le immunità del Senato. Lo rende noto lo stesso Salvini twittando la foto del cellulare di Orban con su scritto un messaggino metà in inglese, metà in italiano: "Dear friend, Congratulation. L'Ungheria è con te, Matteo! Viktor".

"Grazie di cuore - è la risposta di Salvini - all'amico premier ungherese Viktor Orban per il bellissimo messaggio".