Camera: oggi question time con Bonafede, Spadafora, Azzolina

Si svolge oggi alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

​



Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a promuovere, nel rispetto del principio dell'autonomia sportiva, un percorso condiviso relativo alle modalità di conclusione dei campionati di calcio (Rossi - PD).

Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla copertura delle cattedre di sostegno nel settore scolastico (Tasso - Misto-Maie); sullo svolgimento degli esami di Stato sia per i candidati interni che per i privatisti, nonché in merito alle criticità emerse con riguardo alla didattica a distanza, in particolare in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico (Sasso - Lega); sullo svolgimento del prossimo esame di maturità e iniziative per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico (Casa - M5S); sulle iniziative per un piano straordinario di assunzioni di insegnanti al fine di consentire la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica e di garantire il diritto all'istruzione (Fratoianni - LeU); sugli stanziamenti a favore delle scuole paritarie sulla ripresa delle attività scolastiche (Toccafondi - IV); sulla ripresa delle attività scolastiche, anche in considerazione delle criticità della didattica a distanza e del necessario sostegno alle famiglie (Lollobrigida - FdI).

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde a una interrogazione sulle vicende relative alla nomina del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel 2018, nonché in ordine alla recente sostituzione dei vertici del medesimo dipartimento (Zanettin - FI).