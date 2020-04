Cura Italia:Savino,cantieri nelle scuole

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Si possono costruire strade, ferrovie, metropolitane, ponti e gallerie, ma non ristrutturare le scuole. Un'assurdità a cui chiedo di porre rimedio con un emendamento al Cura Italia che ho presentato oggi. Purtroppo i nostri bambini e ragazzi non torneranno a scuola prima di settembre: sfruttiamo questi mesi di chiusura forzata per ammodernare gli edifici, non solo dal punto di vista edile ma anche delle nuove esigenze, a partire dalla digitalizzazione.

Una proposta ragionevole che proviene anche dai sindaci che vorrebbero giustamente non perdere ulteriore tempo. Il governo, capace di dividersi anche su questo, parli con una voce sola e accolga l'emendamento".

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino.