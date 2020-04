Coronavirus: al via sms solidale della Croce Rossa con ANSA

Al via l'sms solidale della Croce Rossa Italiana al numero Tim 45505 per raccogliere fondi a sostegno delle attività messe in campo dalla Cri su tutto il territorio nazionale nel contrasto e contenimento del Covid-19.

Il progetto, che durerà fino alla fine di ottobre, di un sms solidale nasce in collaborazione con l'Agenzia ANSA, in particolare per potenziare tutti i servizi verso le persone più vulnerabili che soffrono maggiormente gli effetti dell'emergenza. L'sms solidale ha il valore di 2 euro o di 5 e 10 euro da telefono fisso. La Croce Rossa Italiana è in prima linea dall'inizio della pandemia Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione. La Croce rossa, come parte del Sistema di Protezione Civile, sta intervenendo con i suoi mezzi, le sue donne e i suoi uomini per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico e sta gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi potenzialmente sospetti con mezzi ad alto bio contenimento. Con il numero verde 'Cri per le persone' 800-065510, attivo h24, sta fornendo supporto psicologico e informazioni corrette a migliaia di cittadini. Oltre agli interventi in emergenza, la Croce Rossa Italiana si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel 'Tempo della Gentilezza' intensificando, su tutto il territorio nazionale, i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

ANSA supporta l'iniziativa della Cri attraverso i suoi notiziari e tutte le sue piattaforme di informazione, a partire dal portale ANSA.it, che con i suoi 78 milioni di utenti unici al mese rappresenta un punto di riferimento per chi cerca notizie di qualità, attendibili e indipendenti in rete.

Lo spot tv, che ha come media partner Sky, vede la partecipazione dell'attore Cesare Bocci, popolare per il grande pubblico grazie alla sua interpretazione in 'Il commissario Montalbano', che legge una frase del fondatore della Croce Rossa Henry Dunant. Claudia Gerini, protagonista dello spot radio, interpreta invece una giornalista dell'ANSA alle prese con un racconto intimo di un volontario della Cri che sta combattendo contro questo nemico invisibile.