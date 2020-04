Salvini,se Ue è fame e morte non per noi

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Noi abbiamo fondato l'Europa: i posti letto in tutta Europa per tenere fede ai vincoli sono stati tagliati. Spero che gli europeisti abbiano capito che se l'Europa è fame morte e sacrificio non è il futuro che dobbiamo lasciare in mano ai nostri figli". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando nell'Aula di Palazzo Madama.

"Riprendiamoci in mano il nostro Paese senza andare con il cappello in mano da nessuno. Viva l'Italia e viva gli italiani".

conclude.