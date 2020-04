Eurogruppo: Gelmini (FI), ennesimo buco nell'acqua

"Ennesimo buco nell'acqua dell'Eurogruppo, ennesimo rinvio mentre l'Unione europea avrebbe bisogno di risposte concrete e immediate per far fronte ad una crisi senza precedenti. Permangono, purtroppo, gli interessi strettamente nazionali di Paesi - Olanda in testa - che pensano di poter curare la polmonite con un'aspirina, senza condividere le misure straordinarie che invece servirebbero per supportare un'economia continentale ormai in ginocchio. Prevalgono le miopie e il rigore ottuso sulla solidarietà. Nessuna intesa sugli eurobond, nessun passo in avanti su un possibile Mes senza condizioni. L'Italia non riesce ad incidere sul dibattito in corso, e le finte minacce del premier Conte non impressionano nessuno. Di fronte al rischio di un non accordo o di un accordo al ribasso Paolo Gentiloni, che rappresenta il governo italiano in seno alla Commissione, deve far sentire - ad ogni costo - alta e forte la sua voce. Così, con questa Europa, non andiamo da nessuna parte". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.