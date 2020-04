D'Incà, su mascherine seguito Oms

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Il Ministero della salute ha diramato immediatamente, con proprie circolari, indicazioni sull'utilizzo di dispositivi in ambito sanitario ". Lo ha detto al question time alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà precisando che la prima delle circolari del governo sui dispositivi di protezione individuali è del 22 gennaio e che in ogni caso "si è preso atto in modo specifico di quanto indicato dall'OMS".