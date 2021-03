Covid: Australia, Brisbane in lockdown per sette casi

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - La città australiana di Brisbane sarà in lockdown per i prossimi tre giorni per la scoperta di un focolaio locale di sette casi di coronavirus.

A gennaio la capitale dello stato del Queensland, che ha oltre due milioni di abitanti, aveva chiuso sempre per tre giorni per un solo caso.

Il focolaio di Brisbane, scoperto sabato, è il primo gruppo di casi locali da circa un mese. Le autorità sanitarie devono ancora determinare come si sia formato. E' probabile che sia partito da un medico ospedaliero che era positivo due settimane fa. Dopo l'annuncio del lockdown, la gente del posto si è precipitata nei negozi a fare scorta di cibo e altri prodotti nonostante le autorità avessero indicato chiaramente che non era necessario. Un video circolato sui social media ha mostrato i passeggeri di un volo da Sidney a Brisbane che, alla notizia della chiusura nella città, che si accalcavano per sbarcare dall'aereo.

L'Australia ha avuto dall'inizio della pandemia di Covid-19 solo 909 decessi e circa 29.200 casi. (ANSA).