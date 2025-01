Trump inizia il secondo mandato con un tasso di approvazione basso 

Donald Trump inizia il secondo mandato alla Casa Bianca con un tasso di approvazione del 49,8%, uno dei più bassi di un neo presidente Usa dalla Seconda Guerra Mondiale. Lo rivela la media dei sondaggi di FiveThirtyEight riportata da Abc News che si basa sulle 11 proiezioni pubblicate dal suo insediamento il 20 gennaio. Peggio hanno fatto lui stesso nel 2016, quanto è entrato nello Studio Ovale con il 44,6%, e George W. Bush nel 2000, al 44,9%. Quattro anni fa, invece, Joe Biden aveva il 53,5%. Trump affronta una serie di venti favorevoli e contrari nel suo primo mese in carica. L'ordine esecutivo per deportare gli immigrati che si trovano nel paese illegalmente e sono stati accusati di crimini è ampiamente sostenuto dagli americani: un sondaggio Associated Press/Norc ha rilevato che una grande maggioranza di adulti approva la deportazione degli immigrati "che sono stati condannati per un crimine violento", con un sostegno maggiore per i clandestini, addirittura l'83%, rispetto a quelli che si trovano negli Usa legalmente, il 69%. Lo stesso sondaggio mostra poi una decisione altamente impopolare, quella di perdonare gli insurrezionisti del 6 gennaio, con solo il 21% a favore.

Alcuni militari transgender hanno intentato causa insieme a Glad Law, un gruppo di difesa dei diritti Lgbtq, e al National Center For Lesbian Rights (Nclr) contro l'ordine esecutivo di Donald Trump che bandisce i transgender dall'esercito. Nella causa si sostiene che le nuove restrizioni violano le garanzie costituzionali di pari protezione. L'obiettivo a lungo termine dei ricorrenti non è solo quello di bloccare l'ordine esecutivo di Trump ma di sancire protezioni permanenti per i soldati transgender.

Le purghe di Donald Trump colpiscono anche il suo ex capo di stato maggiore. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha deciso di rimuovere la scorta al generale in pensione Mark A. Milley, di revocare il suo nullaosta di sicurezza e di ordinare un'inchiesta dell'ispettore generale per determinare se ci sono prove sufficienti per togliergli una stella, in base alle sue azioni volte a "indebolire la catena di comando" durante il primo mandato del presidente Trump. Lo riferiscono alcuni media Usa. Rimosso anche un suo secondo ritratto al Pentagono. In passato Trump aveva evocato la pena di morte per alto tradimento per Milley, caduto in disgrazia per aver resistito a varie istanze dell'allora commander in chief e per aver parlato segretamente con la Cina per rassicurarla dopo l'assalto al Capitol. Milley, che ha definito Trump "un fascista sino al midollo", ha riconosciuto anche in una testimonianza al Congresso di essere stato la fonte di diversi libri poco lusinghieri sulla prima amministrazione Trump. Joe Biden gli ha concesso una grazia preventiva contro eventuali vendette del suo successore.

Donald Trump ha chiesto a SpaceX di recuperare Butch Wilmore e Suni Williams, i due astronauti della Nasa bloccati da mesi sulla Stazione spaziale internazionale. "Ho appena chiesto a Elon Musk di andare a prendereidue coraggiosi astronauti che sono stati praticamente abbandonati nello spazio dall'amministrazione Biden. Elon presto partirà presto. Buona fortuna!", ha scritto il presidente americano su Truth. Il fondatore di SpaceX ha confermato l'intenzione di riportare a casa due astronauti arrivati sulla Stazione spaziale bordo della capsula Starliner della Boeing "il prima possibile su richiesta del presidente Trump".

