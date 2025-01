L'Italian Reputation Award assegnato a Mons. Viganò

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si congratula con Monsignor Dario Edoardo Viganò, alto prelato docente di teoria della comunicazione e critico cinematografico, per aver ricevuto l'Italian Reputation Award, premio attribuito a personalità che contribuiscono a promuovere l'immagine e la reputazione dell'Italia nel mondo. Il progetto è nato dalla collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura di New York e Reputation Research.

"Mi congratulo con il Rev. Mons. Dario Edoardo Viganò per il conferimento dell'Italian Reputation Award, un importante riconoscimento rivolto alle personalità che si sono distinte per la promozione dell'Italia nel mondo con costante impegno e spirito di innovazione. Così come ringrazio l'Istituto Italiano di Cultura di New York per aver promosso questa meritevole iniziativa", afferma il ministro.

"Da sempre i nostri Istituti di Cultura sono un microcosmo della realtà italiana, uno strumento privilegiato di diffusione della nostra lingua e, allo stesso tempo, vetrina che promuove le eccellenze scientifiche e tecnologiche, un vero ponte tra culture. Con questo premio, Mons. Viganò entra a fare parte della squadra dei nostri ambasciatori nel mondo che lavorano per promuovere la nostra cultura, una delle massime espressioni del saper fare italiano", conclude.



