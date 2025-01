ANSA-FOCUS/Schizzano gli affitti a Los Angeles, +20% dopo roghi

(di Lucia Magi) Un bilocale a Hollywood a 4.000 dollari. Un appartamento con tre camere a Venice Beach per 9.500 dollari al mese. Cinque stanze da letto con giardino a Beverly Hills per 18.000 dollari. Sono alcune offerte di affitti nella città di Los Angeles. Richiama l'attenzione, però, il fatto che la maggior parte degli annunci del sito di riferimento per chi cerca casa Zillow.com sono stati pubblicati due, tre, massimo quattro giorni fa. Cioè, con prezzi aggiornati dopo gli incendi che hanno obbligato a cercare nuove sistemazioni decine di migliaia di abitanti di zone molto ricche della città come Pacific Palisades o Malibu.

Il Los Angeles Times ha stimato che gli affitti sono schizzati del 20%, una cifra illegale in California, dove quando si dichiara lo stato di emergenza hotel e proprietari di case hanno l'obbligo di non gonfiare i prezzi oltre il 10%. Secondo Zillow, l'affitto medio per un alloggio in città è di 2.800 dollari, una cifra che è più che raddoppiata negli ultimi dieci anni. In vista delle Olimpiadi del 2028 gli esperti già prevedevano una speculazione sui prezzi, che ora potrebbe prendere proporzioni drammatiche per i cittadini che cercano casa.

Alle denunce dei media si aggiunge quella della celebrità del settore: Jason Oppenheim, star del reality Selling Sunset, ha segnalato alla Bbc di aver sperimentato che i proprietari stanno aumentando i prezzi oltre la soglia legale. Il proprietario dell'agenzia immobiliare di lusso al centro dello show Netflix ha raccontato di aver mandato un cliente a visitare una proprietà per la quale il proprietario aveva chiesto 13.000 dollari al mese di affitto. "Quando è arrivato gliene ha chiesti 23.000", ha denunciato, aggiungendo: "Stanno calpestando le leggi sui prezzi calmierati. Non è questo il momento per approfittarsene. Ora abbiamo tutti le lacrime agli occhi, letteralmente per il fumo, ma anche perché spezza il cuore vedere gente che ha perso tutto".

Le autorità dello stato sembrano coscienti della speculazione e annunciano la mano pesante. Sabato, durante una conferenza stampa, il procuratore generale Rob Bonta si è rivolto ai proprietari di casa che stanno aumentando gli affitti: "Alcuni hotel e locatori utilizzano algoritmi basati sulla domanda e sull'offerta per stabilire i loro prezzi. Se li aumentate oltre il 10%, state commettendo un reato punibile con multe e con fino a un anno di carcere. Non chiuderemo un occhio".



