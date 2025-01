La chiacchierata tra Obama e Trump diventa virale sul web

E' diventato virale sul web lo scambio apparentemente amichevole tra Barack Obama e Donald Trump al funerale di Jimmy Carter con esperti di lettura del labiale che stanno provando a dare la loro interpretazione sul contenuto del colloquio. I due presidenti, seduti vicini alla cerimonia nella National Cathedral, hanno parlato per qualche minuto, sorridenti e rilassati. Ma cosa si sono detti? Difficile saperlo con esattezza, ma secondo una delle tante ipotesi Obama avrebbe detto al presidente eletto: "Dobbiamo parlarne il prima possibile, ma non qui, dobbiamo trovare un posto tranquillo e parlarne oggi". Mentre il tycoon a un certo punto avrebbe risposto: "Mi sono dovuto tirare fuori, erano le condizioni. Ti rendi conto?".

Quando i giornalisti al seguito hanno chiesto a Trump un commento sull'episodio il presidente eletto si è detto sorpreso da quanto "sembrassero andare d'accordo". "Non mi ero reso conto di quanto sembrasse amichevole, sembra uno scambio tra due persone che si piacciono e forse è così. Abbiamo differenti visioni, ma andiamo d'accordo. Io comunque vado d'accordo con tutti", ha commentato il presidente eletto.



