Trump mostra su Truth mappa con il Canada parte degli Usa

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump torna a insistere sull'annessione del Canada e nella notte ha condiviso una nuova mappa degli Stati Uniti, che incorpora il Canada come suo territorio.

Su Truth Trump ha condiviso una mappa che mostra il Canada come parte degli Stati Uniti e ha scritto: "Oh Canada!". In un altro post l'immagine degli Stati Uniti e del Canada ricoperti dalla bandiera americana a stelle e strisce.

Ieri il presidente eletto ha minacciato di usare la "forza economica" per annettere il Canada.



