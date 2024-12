Trump, Liz Cheney rischia un sacco di guai

Donald Trump rilancia la richiesta ventilata dai repubblicani di perseguire l'ex deputata del loro partito Liz Cheney per il suo ruolo nella commissione di inchiesta sul 6 gennaio. "Liz Cheney - scrive su Truth - potrebbe trovarsi in un sacco di guai in base alle prove ottenute dalla subcommissione, che afferma che 'numerose leggi federali sono state probabilmente violate da Liz Cheney e queste violazioni dovrebbero essere indagate dall'Fbi'. Cheney, una delle bestie nere del tycoon, ha fatto campagna per Kamala Harris e l'ha votata.



