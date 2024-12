Musk boccia legge di spesa anti shutdown, non va approvata

"Questa legge non dovrebbe essere approvata": Elon Musk a gamba tesa con un post su X contro l'accordo bipartisan raggiunto ieri dai leader del Congresso per evitare lo shutdown (venerdi') e stanziare oltre 100 miliardi di aiuti contro i disastri naturali come gli uragani, oltre a 10 miliardi di sussidi agli agricoltori.

È la stessa posizione di una schiera di conservatori, che hanno criticato aspramente il pacchetto di finanziamenti per aver incluso varie nuove misure di spesa non correlate, ciò che i legislatori in genere chiamano una legge "albero di Natale".

Lo speaker della Camera Mike Johnson ha detto su Fox News di aver sentito molte di quelle lamentele direttamente da Musk e Vivek Ramaswamy, che guidano insieme il dipartimento per la deregulation e i tagli di spesa. "Capiscono la situazione e mi hanno detto 'non è rivolto a te, ma non ci piace spendere'. E io ho detto 'Indovinate un po', ragazzi? Nemmeno a me'". Ma Johnson e' tra i leader del Congresso che hanno approvato l'accordo bipartisan.



