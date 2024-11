Trump :'Accordo con la presidente del Messico per stop immigrazione'. La replica di Sheinbaum: 'Non c'è nessun piano'

"Ho avuto una bellissima chiamata con la nuova presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo. Si è detta d'accordo a bloccare la migrazione dal Messico agli Stati Uniti. Abbiamo anche parlato di cosa può essere fatto per fermare il flusso di droghe negli Stati Uniti. E' stata una conversazione produttiva". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che il "Messico fermerà" chi vuole andare al "nostro confine con effetto immediato. Questo contribuirà notevolmente a fermare l'invasione illegale degli Usa. Grazie".



La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, replica a Donald Trump e precisa che non c'è alcun piano di chiudere il confine con gli Stati Uniti. Il presidente eletto ha riferito su Truth di aver parlato con Sheinbaum e che la presidente si è detta d'accordo a fermare la migrazione, "effettivamente chiudendo il confine" con gli Stati Uniti. "Nella conversazione con Trump ho spiegato la strategia del Messico per affrontare il fenomeno della migrazione rispettando i diritti umani. Ribadiamo che la posizione del Messico non è quella di chiudere i confini ma di costruire un ponte fra i governi e i popoli", ha detto Sheinbaum.

