Trump nomina il generale Kellogg inviato speciale per la crisi tra Russia e Ucraina

Donald Trump nomina il generale Keith Kellogg assistente del presidente e inviato speciale per la Russia e l'Ucraina. Lo annuncia lo stesso presidente eletto sul suo social Truth. "Insieme renderemo il mondo di nuovo sicuro", ha detto Trump.

Intanto, Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha incontrato oggi una delegazione ucraina guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov per condividere informazioni sulla crescente cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord e discutere possibili risposte congiunte alle minacce alla sicurezza.

Durante l'incontro, ha riferito una nota dell'ufficio presidenziale, Yoon ha sottolineato l'impegno di Seul a discutere le "misure di risposta pratiche" con Kiev di contrasto alle minacce russo-nordcoreane alla sicurezza e a coordinarsi con gli Stati Uniti.

"Entrambe le parti hanno concordato di continuare a condividere informazioni sullo spiegamento di truppe del Nord in Russia e sui trasferimenti di armi e tecnologia tra Mosca e Pyongyang, collaborando con le nazioni alleate", ha aggiunto la nota, nel resoconto della Yonhap.

La delegazione ucraina ha tenuto colloqui separati con il consigliere per la sicurezza nazionale Shin Won-sik e il ministro della Difesa Kim Yong-hyun dopo l'incontro con Yoon, esprimendo la speranza di approfondire di più in futuro la cooperazione con la Corea del Sud.

La visita arriva circa un mese dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato i piani di Kiev di inviare una delegazione in Corea del Sud durante i suoi colloqui telefonici avuti con Yoon, intenzionato a prendere in considerazione l'ipotesi di una fornitura di supporto militare all'Ucraina a seconda dell'entità della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang, che ha inviato almeno 11mila militari nel Kursk a combattere al fronte oltre a munizioni e a missili di vario tipo.

Zelensky ha sottolineato l'urgente necessità dell'Ucraina di missili antiaerei e sistemi di artiglieria per contrastare le minacce provenienti dalla Russia. Martedì, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha espresso le aspettative che la Corea del Sud possa collaborare in modo più stretto con l'Ucraina sulla condivisione di informazioni in merito alla cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang.



