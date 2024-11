Il Nyt, 'Trump minaccia la democrazia, votate Harris'

"Conoscete già Donald Trump.

Non è adatto ad essere il presidente, basta guardarlo, ascoltare chi lo conosce meglio. Ha cercato di sovvertire un'elezione e rimane una minaccia per la democrazia". Così il New York Times nel suo appello finale. "Ha contribuito a rovesciare Roe, con conseguenze terribili. La corruzione e l'illegalità di Trump vanno oltre le elezioni: è tutta la sua etica. Mente senza limiti. Se sarà rieletto utilizzerà il governo per perseguire gli oppositori e attuare deportazioni di massa. Devasterà i poveri, la classe media e i datori di lavoro", attacca il quotidiano invitando ad andare alle urne e a votare Harris.





