Svolta nell'hockey Usa, Jessica Campbell prima donna in panchina

Per la prima volta una donna siede sulla panchina di una squadra della National Hockey League. Jessica Campbell ha debuttato come vice allenatore dei Seattle Kraken durante il match di apertura di stagione tra la squadra di Seattle e i St. Louis Blues (Missouri). I Kraken sono usciti sconfitti, ma Campbell ha avuto il suo momento di gloria con lo storico traguardo.

"C'è stato un lato positivo - ha commentato il capo coach Dan Bylsma - il fatto che Jessica sia stata il primo allenatore donna dell'Nfl è un bene per lei ed è un bene per la partita".

Campbell, 32 anni, non è nuova ai primati. Fece già storia nell'American Hockey League, la lega professionistica di hockey su ghiaccio, quando sempre Bylsma la ingaggiò come vice allenatore dei Coachella Valley Firebirds nel 2022, ed ancora lui l'ha portata con se all'Nhl quando lo scorso maggio gli sono stati affidati i Kraken.

"Spero che ci sia una porta aperta per loro (altre donne, ndr) piuttosto che doverne sfondare una oppure trovare il modo per aprirla - ha detto Campbell -. Mi guardo intorno e vedo altre donne e altre persone che fanno un lavoro fantastico. E' parte di un movimento e parte di un cambiamento importante".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA