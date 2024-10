Assange, 'Washington ha criminalizzato il giornalismo'

"Vedo più impunità, più segretezza, più rappresaglie per aver detto la verità, e più autocensura. E' difficile non tracciare una linea tra il governo degli Stati Uniti che attraversa il Rubicone criminalizzando a livello internazionale il giornalismo e il freddo clima attuale per la libertà di espressione". Lo ha detto il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, testimoniando al Consiglio d'Europa nel suo primo intervento pubblico dal rilascio e dopo 14 anni di isolamento e detenzione.



