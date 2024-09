Trump: io grande amico di Putin, Zelensky pieno di soldi Usa

"Sono un grande amico di Putin, e questa è una cosa buona". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio in North Carolina, ribadendo che con lui alla Casa Bianca "non sarebbe mai scoppiata la guerra" in Ucraina.

"Biden e Harris hanno ricoperto Zelensky di soldi americani ma il Paese è stato distrutto e non basterà tutto il denaro del mondo per ricostruirlo", ha detto il tycoon, sostenendo che l'amministrazione democratica vuole "inviare soldati Usa a combattere in Ucraina".

"Se fossi presidente distruggerei l'Iran se attaccasse un candidato alla presidenza Usa".

