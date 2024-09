California al top per numero di aziende più ricche Fortune 500

Da Apple, Meta, Uber a Disney e Netflix, passando per la petrolifera Chevron, per Paypal o Visa. La California è lo stato americano con il maggior numero di aziende 'Fortune 500', la lista delle società con il fatturato più alto degli Stati Uniti stilata ogni anno dalla prestigiosa rivista.

Dopo dieci anni, il Golden State torna a un primato che gli era stato strappato dal vicino Texas, guidato dal repubblicano Greg Abbott, che non perde occasione per ridicolizzare le politiche progressiste del collega democratico Gavin Newsom. Ed è proprio il governatore di Sacramento a togliersi qualche sassolino dalla scarpa oggi: "La California ha l'economia più dinamica e imprenditoriale del paese. Le aziende che iniziano e crescono qui cambiano il mondo".

Nello stato famoso per Silicon Valley e Hollywood ci sono 57 società della lista di Fortune, mentre in Texas ce ne sono 52.

Fermo alla stessa quota anche New York. La pubblicazione ha attribuito la fiorente economia del Golden State alla sua redditizia industria tecnologica, che è stata rafforzata dall'avvento dell'intelligenza artificiale: la stragrande maggioranza delle aziende californiane elencate si trova nella Bay Area.

Nel 2023 e nel 2022, tuttavia, il Lone Star State regnava sovrano tra le Fortune 500, favorito dal basso costo della vita, dalle tasse contenute e dalla nascente industria tecnologica.

Nel 2020, Oracle aveva trasferito il quartier generale da Redwood City, vicino a San Francisco, ad Austin. Elon Musk con la sua Tesla ha seguito l'esempio. Dopo la pandemia, molti ricchi dirigenti e imprenditori hanno lasciato le costosissime Los Angeles e San Francisco, per lavorare in remoto dal Texas, tanto che diversi giornali avevano già decretato la fine della Silicon Valley. Evidentemente, la notizia sulla morte dell'economia californiana era esagerata.



