Oltre 200 ex di Bush jr, Romney e McCain sostengono Harris

Oltre 200 repubblicani che hanno lavorato per l'ex presidente George W. Bush, il senatore Mitt Romney e il defunto senatore John McCain hanno dato il loro endorsement a Kamala Harris, ammonendo in una lettera aperta che una seconda presidenza Trump "danneggerà le persone reali e comuni e indebolirà le nostre sacre istituzioni". E che Trump rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti e per altri paesi nel mondo, perché lui e il suo "accolito", il compagno di corsa Sen. JD Vance, "si inchinano a dittatori come Vladimir Putin mentre voltano le spalle ai nostri alleati. Non possiamo permettere che ciò accada".



"Preferirebbero vedere il paese bruciare piuttosto che vedere il presidente Trump tornare con successo alla Casa Bianca", è il commento del portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung

