Usa 2024, ovazione alla convention dem di Chicago per Michelle Obama: 'La speranza sta tornando'

"Kamala Harris, la mia ragazza, è più che pronta a diventare presidente: è la più qualificata e quella che ha più dignità", ha detto Michelle Obama alla convention dei democratici Usa a Chicago. "Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio, ma fuori da qui", ha affermato l'ex first lady accolta dall'ovazione dei presenti. "La speranza sta tornando", ha aggiunto.

I democratici a Chicago, con la roll call, "hanno nominato e me Tim Walz per essere i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza. Siamo onorati. Insieme andremo avanti. Grazie". Lo afferma Kamala Harris nel corso di un comizio a Milwaukee. Harris ha conquistato la ufficialmente nomination nelle scorse settimane, ma alla convention si è tenuta una roll call celebrativa.

La campagna di Harris ha raccolto quasi mezzo miliardo di dollari da quando il presidente Joe Biden ha abbandonato la corsa alla Casa Bianca il mese scorso. Lo riferiscono fonti informate alla Nbc. I democratici si aspettano che la cifra salga fino a circa 600 milioni di dollari entro la fine di agosto, ha detto una delle fonti.

"Ieri, senza neanche un momento di esitazione, Donald Trump ha riposto no chi gli chiedeva se avesse dei rimpianti per l'abolizione della Roe v. Wade. Nessun rimpianto. E questo perché lui non si trova ad affrontarne le conseguenze. Sono le donne e le famiglie a pagarne le conseguenze. Ci assicureremo che ne paghi le conseguenze a novembre". Lo ha detto Kamala Harris nel corso di un comizio a Milwaukee al Fiserv Forum, dove lo scorso mese e' stato incoronato Donald Trump durante la convention repubblicana. la Roe v. Wade è la storica sentenza della Corte Suprema del 1973 che legalizzò l'aborto negli Usa.

Un addio commovente e commosso non privo di polemiche e retroscena che ha ribadito come Donald Trump resti la più grave minaccia per la democrazia americana.

Joe Biden ha salutato la politica dopo 50 anni, travolto dall'ovazione della convention dem di Chicago, dall'affetto della sua famiglia e di tutti gli oratori che hanno parlato prima di lui - dalla candidata Kamala Harris intervenuta a sorpresa a Hillary Clinton che ha infiammato la convention.

Eppure nel suo discorso di circa 40 minuti alla fine della prima giornata traspariva una punta di amarezza per non essere riuscito a ricandidarsi e a "finire il lavoro", come era solito ripetere l'anziano presidente prima del ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. In lacrime dopo l'introduzione della figlia Ashley, che lo ha definito il "mio miglior amico", il commander-in-chief ha iniziato il suo intervento con un fazzoletto in mano per asciugarsi gli occhi ma si è poi trasformato in un leone, con una carica che non si vedeva da almeno un anno, quando ha iniziato ad elencare tutte le conquiste della sua amministrazione: dagli storici investimenti sul clima e le infrastrutture alla riduzione dei prezzi sui farmaci alla ripresa dell'economia dopo il periodo buio della pandemia di Covid.

Un discorso che a molti è sembrato quello di una nuova investitura, pronto per essere pronunciato giovedì, più che quello di un commiato.

"Kamala è una guerriera gioiosa. Sta facendo per il suo Paese quello che ha sempre fatto per le persone che ama. La sua passione andrà a beneficio di tutti noi quando sarà la nostra Presidente". Sono le parole che il marito della candidata democratica, Doug Emhoff, pronuncerà tra qualche ora alla convention dem a Chicago". "La caratteristica dei guerrieri gioiosi è questa: sono pur sempre guerrieri. E Kamala è tosta proprio come sembra", si legge negli estratti del discorso del second gentleman diffusi alla stampa.

Video Kamala Harris celebra Biden: 'Ti saremo per sempre grati'

Nella seconda parte, invece, Biden si è concentrato sulla sua erede e sul passaggio di testimone. "Ho dato il mio cuore e la mia anima a questo Paese. Amo il mio lavoro, ma amo di più la mia vita", ha detto travolto dai "We love you Joe" delle migliaia di delegati presenti. "Kamala è stata la migliore decisione che io abbia mai preso. E' tosta, competente ed ha una straordinaria integrità", ha detto assicurando che "sarà il volontario migliore che lei e Tim abbiano mai visto" e scherzando che "i migliori presidenti sono stati vice". Alla fine la sua vice è salita sul palco e si sono stretti un abbraccio affettuoso.

Non sono mancati naturalmente i durissimi attacchi all'avversario Trump che resta "una minaccia per la democrazia" che in caso di sconfitta "potrebbe scatenare un bagno di sangue". "Non c'è posto negli Stati Uniti per la violenza politica. La democrazia ha prevalso e adesso deve essere mantenuta", ha incalzato il presidente. "Non si può amare il proprio Paese solo quando si vince", ha insistito definendo il tycoon un "loser", un perdente.

Al di là delle celebrazioni della carriera e della difficile scelta di Biden ci sono state delle controversie sull'orario del suo intervento, alle 22.30 ora locale quindi non in prima serata. Che qualcosa non abbia funzionato nella prima giornata della convention è stato evidente dal momento che è stata tagliata la performance della star della serata, James Taylor, prevista tra il discorso della First Lady e quello del presidente. Un cambio di programma improvviso visto che nel pomeriggio il cantautore aveva provato sul palco dello United Center. Per i fedelissimi del presidente si è trattata di "un'umiliazione", mentre l'esperto di sondaggi Nat Silver ha addirittura ipotizzato un complotto: "Devi essere un ingenuo a pensare che i ritardi di ieri sera non siano dovuti ad altro che alla volontà di diminuire la visibilità di Biden".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA