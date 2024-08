Trump simula con l'Intelligenza Artificiale l'endorsement di Taylor Swift, la star smentisce: "Ha perso la testa"

L'ex presidente Donald Trump ha postato su Truth una serie di immagini di Taylor Swift generate con l'intelligenza artificiale, sostenendo falsamente che la popstar gli ha dato l'endorsement. "Accetto", scrive, dopo aver condiviso una serie di immagini in cui si vedono donne che indossano magliette con la scritta "Swifties for Trump". Lo staff della popolarissima cantante e Persona dell'Anno 2023 di Time smentisce qualsiasi sostegno.

Molte delle foto postate sembrano chiaramente manipolate, mentre un'altra è di un giornale satirico in cui si sosteneva che la cancellazione dei concerti di Taylor a Vienna per una minaccia terroristica avrebbero convinto la cantante a schierarsi con Trump. C'è infine una foto della stessa Swift con addosso il costume dello Zio Sam: l'immagine, anche questa chiaramente manipolata, è accostata al messaggio "Taylor vuole che tu voti per Donald Trump".

"Non l'ha appoggiato l'ultima volta e non lo farà adesso", ha risposto una fonte vicina a Taylor Swift. "Chiaramente ha perso la testa", ha detto la fonte al Daily Mail.

