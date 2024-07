Covid in aumento in California, livelli simili al 2022

I casi di Covid in California sfiorano i livelli dell'estate del 2022. Per monitorare la reale diffusione del virus, le autorità statunitensi analizzano le acque reflue, visto che ormai non c'è l'obbligo di dichiarare agli enti sanitari locali quando si risulta positivi.

Quest'ultima ondata è alimentata in gran parte dalle varianti FLiRT, un insieme di ceppi fratelli altamente trasmissibili che hanno superato il ceppo dominante durante l'inverno. Il ceppo più problematico si chiama KP.3.1.1: nelle ultime due settimane, è responsabile del 17,7% dei contagi a livello nazionale, rispetto al 6,8% delle due settimane precedenti. Con questo ritmo di crescita, è probabile che i casi aumenteranno ancora.

Al momento, l'impennata dei contagi non ha comportato un aumento dei ricoveri in ospedale. Nella contea di Los Angeles, la più popolosa del paese, nella settimana conclusasi il 20 luglio sono state ricoverate in media 286 persone positive al COVID-19. Un dato che è rimasto invariato rispetto ai sette giorni precedenti (291), ma che rappresenta la metà del picco dell'estate scorsa e un quarto dell'estate 2022.

I livelli di coronavirus nelle acque reflue dello stato con più abitanti dell'Unione sono considerati "molto alti" per la terza settimana consecutiva, secondo i parametri Centers for Disease Control and Prevention. In questo momento, 38 stati - dove vivono quasi 3 americani su 4 - hanno livelli di coronavirus "alti" o "molto alti".



