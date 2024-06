E' un pechinese di otto anni il 'cane più brutto del mondo'

Wild Thang, un pechinese di otto anni, è stato incoronato 'cane più brutto del mondo' all'annuale concorso che da 50 anni si tiene durante la Sonoma-Marin Fair del 2024 a Petaluma, in California.

Il vincitore, di Coos Bay, in Oregon, aveva già gareggiato cinque volte a ma questa è la sua prima vittoria. Il suo aspetto peculiare è dovuto ad una malattia che lo ha colpito a sole 10 settimane che gli ha bloccato la crescita dei denti e un disturbo muscolare alla gamba. Wild Thang e la sua proprietaria Ann Lewis riceveranno un assegno da 5.000 dollari e saranno ospiti al programma The Today Show della Nbc.



