Gli Stati Uniti "respingono" la richiesta del procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan di emettere mandati di arresto per Benyamin Netanyahu, il suo ministro della Difesa Yoav Gallant e i leader di Hamas. "Rifiutiamo l'equiparazione di Israele con Hamas. E' vergognosa". Lo afferma il segretario di stato Antony Blinken, sottolineando che l'annuncio potrebbe mettere in pericolo le trattative per un cessate il fuoco.



