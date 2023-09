Gli Usa sbloccano i fondi, scambio di prigionieri Usa-Iran

Dopo un anno di trattative cinque americani detenuti in Iran sono stati rilasciati. In cambio della libertà di Siamak Namazi, Emad Sharghi, Morad Tahbaz, tutti accusati di spionaggio, e altri due americani i cui nomi non sono stati rivelati - uno è uno scienziato e un altro imprenditore - gli Stati Uniti hanno liberato cinque cittadini iraniani. L'accordo prevede anche lo scongelamento di 6 miliardi di dollari di fondi di Teheran. Il presidente della Banca centrale dell'Iran, Mohammad-Reza Farzin, ha affermato che i fondi iraniani da tempo bloccati in Corea del Sud sono stati depositati in sei conti iraniani in banche del Qatar. "Oggi 5.573.492.000 euro sono stati depositati nei conti bancari", ha affermato il funzionario, come riporta Irna, facendo sapere che il 23 agosto il denaro era stato depositato in banche svizzere per essere convertito in euro.Nell'ambito dell'accordo con Teheran per lo scambio di prigionieri, Washington ha deciso di scongelare i fondi che erano stati bloccati a causa delle sanzioni degli Stati Uniti.

