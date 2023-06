Biden lancia la 'Bidenomics', e scommette sulla classe media

Joe Biden lancia la 'Bidenomics', asset portante della sua campagna elettorale per il 2024. Il presidente si appresta a spiegarla agli americani in un discorso che terrà nelle prossime ore a Chicago: un intervento senza annunci di misure o iniziative ma che illustra i traguardi raggiunti dall'amministrazione cavalcando una teoria economica che promuove la crescita economica dal basso verso l'alto, ovvero in modo opposto alla Reaganomics.

Con Ronald Reagan, e successivamente con tutti i presidenti repubblicani, sono state portate avanti misure di stimolo della crescita dall'alto verso il basso, tipicamente con tagli alle tasse per i ricchi e le aziende. Biden ha invertito il paradigma scommettendo sulla classe media e premendo per far pagare più tasse ai ricchi e alle grandi aziende. "La Bidenomics affonda le sue radici nell'idea che l'economia cresce quando la classe media cresce", ha spiegato la vice portavoce della Casa Bianca Olivia Dalton. La visione economica di Biden ruota intorno a tre pilastri: investimenti pubblici intelligenti, dare più potere e istruire i lavoratori e promuovere la concorrenza per ridurre i costi e aiutare gli imprenditori e le piccole aziende a prosperare. "Anche se il lavoro non è finito, la Bidenomics ha già portato risultati per gli americani", ha affermato la Casa Bianca sottolineando che Biden è impegnato a continuare a costruire un'economia che "funziona per le famiglie che lavorano, con migliori posti di lavoro, costi più bassi e più opportunità".