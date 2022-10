Usa: volante polizia New York sbanda, diversi pedoni feriti

(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - Una volante della polizia di New York è sbandata ieri dopo essersi scontrata con un'altra vettura ed è finita contro dei pedoni su un marciapiede nel Bronx.

Secondo lo stesso dipartimento di polizia, dieci persone sono rimaste ferite, tra cui anche un bimbo di due anni. Nessuno è in pericolo di vita.

In un briefing con la stampa, il capo pattuglia Jeffrey Maddrey ha detto che gli agenti si erano messi all'inseguimento di una vettura presumibilmente rubata. Durante la corsa la volante della polizia ha cercato di fare un sorpasso ma c'è stato uno scontro e l'auto degli agenti ha perso il controllo ed è finita sui pedoni. Tra i dieci feriti ci sono anche due agenti. (ANSA).