Trump attacca rivali, 'sono delinquenti. Migranti invadono Usa'

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - I suoi rivali politici sono dei "delinquenti e dei tiranni" che "non hanno idea del gigante dormiente che hanno svegliato". E' un Donald Trump belligerante quello che sale sul palco a Youngstown, Ohio, per sostenere la candidatura al Senato di JD Vance. Ai suoi sostenitori l'ex presidente parla di un'America senza più un confine "invasa da milioni" di migranti illegali, di un'economia in caduta e di "sparatorie stupri in aumento". Il tycoon attacca il leder dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, definendolo un democratico e torna ad aleggiare l'ipotesi di una sua possibile candidatura nel 2024. "Ho corso due volte e ho vinto due volte.

Potrei farlo ancora", ripete in un implicito riferimento alla teoria delle elezioni rubate. (ANSA).