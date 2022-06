Covid: Usa, al via vaccini per i bambini sotto i 5 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - Il presidente Joe Biden e la first lady Jill si recheranno nelle prossime ore in visita ad un centro di vaccinazioni contro il Covid a Washington per sottolineare l'importanza della campagna rivolta ai bambini che hanno meno di 5 anni che parte oggi. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca alla Cnn.

Nel corso della giornata, il presidente parlerà alla Casa Bianca proprio "dei vaccini per i bambini e dei progressi storici che il Paese ha compiuto nella lotta al virus grazie a vaccini sicuri ed efficaci disponibili praticamente per tutti gli americani", hanno aggiunto le fonti. Qualche giorno fa la direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, la dott.ssa Rochelle Walensky, ha dato il via libera all'uso di Pfizer sui bambini dai sei mesi in seguito all'autorizzazione della Food and Drug Administration. (ANSA).