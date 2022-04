Baseball: Usa; 75 anni fa Robinson primo afroamericano nella MLB

(ANSA) - NEW YORK, 15 APR - Jackie Robinson faceva la storia 75 anni fa diventando il primo afroamericano in epoca moderna a militare nella Major League Baseball (MLB), la lega professionistica di baseball nordamericana. Era il 15 aprile del 1947 quando il giocatore ruppe le barriere razziali scendendo in campo all'Ebbets Field di Brooklyn con la maglia dei Dodgers.

Quest'anno, in occasione del 75/o anniversario, sono previsti tributi sul campo e anche fuori.

Ad esempio il network MLB manderà in onda un segmento in cui il defunto attore Chadwick Boseman parla della gioia che ha provato interpretando il ruolo del giocatore nel film '42 - La vera storia di una leggenda americana' (2013). Il numero era quello della sua maglia che nel 1997 la lega lo ha ritirato.

Mentre nel 2004 è stato ufficializzato un 'Jackie Robinson Day'.

Sui social media della MLB, invece, si discuterà di come Robinson ha ispirato il baseball e la società. Non interverranno solo giocatori dei Brooklyn Dodgers, ma anche ragazzi che simbolicamente hanno scritto lettere a Jackie per raccontare l'impatto che lui ha avuto sulle loro vite e sulla loro passione per il baseball. (ANSA).