Usa: 2021 annus horribilis per decessi, battuto record

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Il 2021 è stato l'anno in cui si è registrato il maggior numero di decessi negli Stati Uniti in assoluto. Lo rivelano i dati del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), l'ente federale che si occupa della salute pubblica. Secondo le statistiche nel 2021 ci sono stati quasi 3,5 milioni di morti, 80 mila in più rispetto al 2020.

Secondo gli esperti ha pesato il Covid. Tuttavia si era manifestato ottimismo riguardo ad un trend in calo rispetto al 2020 soprattutto per la disponibilità dei vaccini.

"Ci sbagliavamo purtroppo" ha commentato Noreen Goldman, ricercatrice della Princeton University. Non a caso i decessi per Covid nel 2021 sono stati 415 mila contro 351 mila rispetto al 2020. Un aumento dovuto in parte all'emergere delle varianti e al rifiuto di molti americani a vaccinarsi. Sull'aumento dei decessi, oltre al Covid ha influito anche la mortalità per cancro, diabete, ictus, malattie epatiche nonché overdose di farmaci e droghe. (ANSA).