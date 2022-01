Biden, cambiare regole Senato per proteggere diritto voto

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - "Il Senato deve votare le leggi per proteggere il diritto di voto e ripristinare il Voting Right Act del 1965, e dobbiamo sbarazzarci della norma sull'ostruzionismo", il cosiddetto 'filibuster' a cui l'opposizione può appellarsi per chiedere che una legge abbia almeno 60 senatori a favore": lo ha detto Joe Biden.

"Io sostengo il cambiamento delle regole in Senato per evitare che una minoranza di senatori possa bloccare le leggi sul diritto di voto", ha proseguito: "Votare non può essere un problema per così tante persone. Deve contare il voto di tutti.

Il mondo ci sta guardando" (ANSA).