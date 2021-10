Portavoce Clinton, sta meglio, infezione non legata a Covid

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - "Martedi sera l'ex presidente Clinton e' stato ammesso all'Uci Medical Center per ricevere un trattamento per una infezione non legata al Covid.

E' in via di guarigione, di buon umore ed e' incredibilmente grato ai medici, alle infermiere e allo staff che gli prestano una cura eccellente": lo ha twittato il portavoce di Bill Clinton, Angel Urena. (ANSA).