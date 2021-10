Usa aiuterà gli afghani ma non riconosce governo talebani

(ANSA) - WASHINGTON, 10 OTT - Gli Usa hanno concordato di fornire aiuti umanitari agli afghani rifiutando però di dare riconoscimento politico al nuovo governo dei talebani. Lo hanno annunciato i rappresentanti degli stessi talebani dopo il primo incontro di persona a Doha con dirigenti americani.

I colloqui "sono andati bene", hanno riferito, con Washington che ha sbloccato gli aiuti dopo aver concordato di non legarli ad un riconoscimento formale dell'esecutivo formato dagli studenti coranici.

Il ministro degli Esteri ad interim del governo talebano ha assicurato agli Usa nei colloqui di Doha che gli studenti coranici sono impegnati ad impedire che il territorio afghano non sia usato dagli estremisti per lanciare attacchi contro altri Paesi, ha aggiunto il portavoce politico dei talebani Suhail Shaheen secondo quanto riportano alcuni media Usa. I talebani hanno escluso ogni cooperazione con Washington contro l'Isis in Afghanistan. (ANSA).