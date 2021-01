Biden, da suprematisti stessa bile antisemita anni '30

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 27 - Joe Biden commemora la giornata della memoria sottolineando come ricordare tutte "le vittime, gli eroi e le lezioni dell'Olocausto sia particolarmente importante oggi, quando coloro che lo negano e minimizzano diventano sempre più rumorosi nei nostri discorsi pubblici". E rievocando "gli orrori visti e sentiti a Charlottesville nel 2017, con i nazionalisti bianchi e i neonazisti che vomitavano la stessa bile antisemitica sentita negli anni '30 in Europa".

Ragione quest'ultima, spiega, che lo ha spinto a correre per la Casa Bianca. Ma i fatti non sono discutibili e ciascuno di noi deve restare vigile e parlare contro la rinascente marea dell'antisemitismo e di altre forme di fanatismo e intolleranza, qui da noi e nel mondo".

"Oggi - ha proseguito - ribadisco la semplice verita' che impedire futuri genocidi resta sia un dovere morale sia una questione di importanza nazionale e globale". Biden ha condannato anche la complicita' del silenzio: "l'Olocausto non e' stato un incidente della storia. E' accaduto perche' troppi governi adottarono a sangue freddo e attuarono leggi che alimentavano l'odio e pratiche per denigrare e disumanizzare interi gruppi di individui. E troppi individui restarono in silenzio. Il silenzio e' complicita'". (ANSA).