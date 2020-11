Usa 2020:Ivanka e Jared potrebbero trasferirsi in New Jersey

(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - Ivanka Trump e Jared Kushner hanno presentato ai funzionari di Bedminster, in New Jersey, il progetto per ampliare la loro proprietà sul terreno del Trump National Golf Club. Lo riporta il New York Times. La coppia aveva già ingrandito la residenza nel 2016, ma i nuovi piani presentati al comune prevedono l'ampliamento della camera da letto padronale, cosi' come del bagno e dello spogliatoio, due nuove camere da letto, uno studio e una veranda al piano terra.

Alla proprietà verranno aggiunti anche altri cinque 'cottage' di 460 metri quadri ciascuno e un complesso ricreativo con una spa.

I rappresentanti di Trump dovrebbero presentare il progetto al comune il 3 dicembre.

La figlia del presidente uscente e il marito, entrambi suoi consiglieri, stanno valutando dove trasferirsi a gennaio, quando The Donald lascerà la Casa Bianca, e la maxi-ristrutturazione potrebbe indicare l'intenzione di trasferirsi nel Garden State.

Un'altra possibilita' e' che puntino sulla Florida, dove Trump sta ristrutturando il club di Mar-a-Lago. Piu' improbabile, secondo fonti informate, sarebbe un loro ritorno a New York: la metropoli e' ormai considerata 'inospitale' per la coppia, e perciò apparentemente esclusa dai loro piani. (ANSA).