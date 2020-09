Usa 2020:Trump pronto a spendere 100 mln suoi per rielezione

(ANSA) - NEW YORK, 08 SET - Donald Trump è pronto a spendere, se necessario, cento milioni di dollari della sua fortuna personale per la sua rielezione. Secondo Bloomberg News, si tratterebbe di una mossa senza precedenti per un presidente in carica e a quanto sembra i suoi consiglieri non sarebbero a favore.

Nel 2016 Trump ha contribuito personalmente alla campagna per la sua elezione con 66 milioni di dollari. Al momento la Republican National Committee (RNC) ha speso finora 800 milioni di dollari per la sua rielezione mentre la Democratic National Committee (DNC) ha speso 414 milioni per Joe Biden.

Il mese di agosto è stato particolarmente produttivo per Joe Biden, che ha raccolto 365 milioni di dollari, contro i 193 raccolti nel 2008 dall'allora candidato democratico alla presidenza Barack Obama. La campagna di Trump non ha ancora reso noto i dati di agosto. (ANSA).