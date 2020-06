Coronavirus: Fauci, qualcosa non sta funzionando

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - "Qualcosa non sta funzionando": cosi' in una intervista al Washington Post il virologo Anthony Fauci commenta il divampare della pandemia negli Stati Uniti, spiegando che all'interno della task force della Casa Bianca si sta studiando una nuova strategia per condurre i test e renderli piu' efficaci. In particolare allo studio e' il cosiddetto 'pool testing', fare i test su piu' persone contemporaneamente per individuare piu' rapidamente i casi di contagio e isolarli immediatamente.(ANSA).