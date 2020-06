Usa 2020: domani test voto per posta

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - Nuovo test relativo al voto per posta domani, quando si terranno le primarie nella capitale Usa e in sette Stati: Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota. Le primarie presidenziali offrono poca suspence dato che i due partiti principali hanno ormai il loro 'presunto' candidato. Ma sono in ballo anche le primarie per le cariche locali e statali, quindi il voto sarà un nuovo banco di prova di come gli Stati possono tentare di condurre le elezioni generali se il coronavirus rimarrà una minaccia sino a novembre. Le autorità hanno incoraggiato i residenti al voto per corrispondenza, anche se Donald Trump è contrario e su Twitter lo ha equiparato ai brogli, ma la compagnia social lo ha 'corretto' spiegando che la sua è un'affermazione fuorviante.