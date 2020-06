Autocisterna sulla folla a Minneapolis

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Un'autocisterna ha puntato diritto sulla folla di manifestanti che stavano protestando per la morte di George Floyd, su una superstrada di Minneapolis, la città epicentro dell'ondata di proteste. Nessuno è rimasto ferito, ma ora si indaga per capire se il gesto sia stato intenzionale.

L'episodio, di cui si è saputo oggi, risale alle 18 ora locale di ieri. Il conducente è stato soccorso dalla polizia dopo essere stato trascinato fuori dall'abitacolo dai manifestanti inferociti e picchiato. Si trova ora in carcere mentre è stata diffusa la sua foto segnaletica, ripresa da vari madia fra cui Wcco, canale online della Cbs. L'uomo, un 35enne, riferiscono i media Usa, si chiama Bogdan Vicherko. Il dipartimento della pubblica sicurezza del Minnesota fa sapere che in quel momento sul cavalcavia c'erano circa 5-6.000 manifestanti.