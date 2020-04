Coronavirus: Onu sostiene rinvio Cop26

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "sostiene la decisione del Regno Unito e dell'Ufficio Unfccc di ritardare la Cop26, che avrebbe dovuto tenersi a novembre a Glasgow" a causa del coronavirus. Lo ha comunicato il portavoce del Palazzo di Vetro.

"Centinaia di migliaia di persone si ammalano gravemente e molti muoiono per il Covid-19, la necessità di eliminare il virus e salvaguardare la vita è la nostra priorità principale", ha aggiunto. Sottolineando che bisogna "proseguire gli sforzi per aumentare l'ambizione e l'azione sui cambiamenti climatici, soprattutto quando i Paesi adottano misure per riprendersi da questa crisi". "La scienza sul clima non è cambiata - ha affermato Guterres - le emissioni sono a livelli record, l'impatto si moltiplica e aggraverà le sfide socio-economiche che questa crisi intensificherà".