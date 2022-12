Riunione annuale di coordinamento 'sistema Italia' in Germania

(ANSA) - BERLINO, 07 DIC - L'ambasciatore d'Italia a Berlino Armando Varricchio ha presieduto questa mattina la riunione di coordinamento del "sistema Italia" in Germania, appuntamento annuale dedicato alla definizione delle linee strategiche e operative di promozione economica, integrata e culturale.

All'incontro hanno partecipato i capi degli uffici consolari e i direttori degli Istituti italiani di cultura presenti in Germania, rappresentanti di Enit, Camere di commercio italiane in Germania e Ice, i cinque dirigenti scolastici attivi nel Paese e i funzionari di altre amministrazioni nazionali - Interno, Università e Ricerca, Banca d'Italia e Guardia di Finanza - in servizio presso l'Ambasciata. Per il ministero degli Esteri ha partecipato, in collegamento da Roma, il direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale Pasquale Terracciano.

La prima sessione è stata dedicata alla dimensione economico-commerciale e alla promozione integrata. "La riunione di oggi cade in un momento di grande importanza", ha detto l'ambasciatore Varricchio all'apertura dei lavori, "perché, dopo l'inevitabile contrazione nel 2020, lo scorso anno l'export italiano ha segnato un nuovo record - 521 miliardi -, in aumento di 45 miliardi anche rispetto al 2019. La Germania, che ha assorbito 67 miliardi del nostro export, con un trend in ulteriore crescita nell'anno in corso, si conferma saldamente il primo mercato di sbocco al mondo per le merci italiane".

La seconda parte dell'incontro è stata dedicata a cultura e lingua. In questo ambito il biennio 2023-24 rappresenta per la rete istituzionale italiana una "grande e impegnativa opportunità di carattere strategico", comunica l'ambasciata. Nel 2024 - a più di trent'anni dall'ultima occasione - l'Italia parteciperà come ospite d'onore alla Fiera del Libro di Francoforte, il più importante appuntamento dell'editoria al mondo. (ANSA).