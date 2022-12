Ambasciatore Cornado, Italia difende le indicazioni geografiche

(ANSA) - GINEVRA, 05 DIC - L'Italia è impegnata a difendere il rispetto delle indicazioni geografiche protette e il Made in Italy. Lo ha affermato oggi il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado.

Intervenuto alla presentazione dei risultati del Panel "GI Trends" 2022, introdotta dal Presidente dell'alleanza "oriGIn" Riccardo Deserti, presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Ompi), l'Ambasciatore Cornado ha ricordato come le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni di Origine restino "fortemente connesse alla nostra identità nazionale e locale, in quanto parte del patrimonio culturale italiano".

Alleanza mondiale che comprende 40 Paesi (tra i quali Italia) e rappresentativa di circa 600 associazioni di produttori in molteplici settori, "orIGin" ha l'obiettivo di promuovere la protezione legale e l'applicazione delle Identificazioni Geografiche a livello nazionale, regionale ed internazionale come strumento di sviluppo sostenibile per i produttori e le comunità locali.

"Quasi la metà del Pil italiano e quasi un terzo dei dipendenti italiani sono legati ai diritti di proprietà intellettuale (Ip)" ha ricordato l'Ambasciatore Cornado, sottolineando come "gli assets immateriali sono al centro della competitività delle nostre imprese in molti settori strategici, tra cui quello del Made in Italy". "Siamo impegnati a rafforzare il rispetto di qualsiasi tipo di Ip nel mercato globale, offline e online", ha chiosato l'Ambasciatore.

L'indagine "GI Trends" dimostra come a livello globale il fatturato dei produttori di Indicazioni Geografiche sia cresciuto durante la pandemia da Covid-19, malgrado l'aumento dei costi di produzione, raggiungendo i 63,4 miliardi di euro.

L'export in particolare ha toccato i 45,2 miliardi euro, pari al 58% del fatturato aggregato delle Indicazioni Geografiche analizzate. (ANSA).