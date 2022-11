Delhi, dal 30 novembre Settimana Cucina Italiana

(ANSA) - NEW DELHI, 28 NOV - Partirà ufficialmente nei prossimi giorni la settima edizione della Settimana della Cucina Italiana in India, con un calendario leggermente ritardato rispetto agli altri paesi del mondo.

La settimana verrà celebrata in tutto il paese con diversi eventi dal 30 di novembre al 10 dicembre. Gli eventi sono previsti non solo nella capitale, Delhi, ma anche a Mumbai, Kolkata e Bengaluru: il programma dettagliato sarà presentato il 30 novembre in una conferenza stampa dall'Ambasciatore Vincenzo de Luca. Il quotidiano "Times of India" anticipa oggi l'iniziativa con ampio spazio, segnalando che la settimana sarà ispirata ai tre pilastri della convivialità, sostenibilità e innovazione e sottolineando due aspetti dell'iniziativa: gli ingredienti base della cucina italiana come alleati per la salute, e la protezione dell'ambiente, i temi che sono stati i pilastri della Presidenza italiana del G20 nel 2021. L'Italia, ricorda il Times of India, ha messo al centro della sua azione, sia a livello nazionale che nel contesto del programma del G20, durante il quale è stata adottata la "Dichiarazione di Matera", la promozione di sistemi alimentari sostenibili e resilienti.

L'articolo prosegue con una estesa analisi delle caratteristiche e delle proprietà della dieta mediterranea, sottolineando come si tratti non solo di una dieta ma di uno stile di vita, basato sull'educazione, la consapevolezza e la moderazione; e conclude elogiandone l'impatto ambientale molto più basso rispetto alle altre abitudini alimentari del mondo. (ANSA).