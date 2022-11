La cucina italiana ad Hanoi, il gelato tra storia e scienza

(ANSA) - HANOI, 19 NOV - Tra le iniziative della settima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo celebrata ad Hanoi, in Vietnam, ieri e oggi si è svolto il Festival del Gelato, due giorni interamente dedicati al gelato, con incontri che ne hanno raccontato la storia, la tecnica e le innovazioni.

Tra il pubblico invitato a partecipare erano presenti numerosi studenti delle discipline legate al cibo e all'ospitalità delle scuole superiori e dei college universitari di Hanoi.

Organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Vietnam in collaborazione con Platform Vietnam, società leader nell'organizzazione di eventi culturali, artistici e culinari, il Festival del Gelato è stato inaugurato dall'Ambasciatore Antonio Alessandro ed introdotto da Alberto Sebastianelli, presidente di Platform Communication & Culture.

Tra gli interventi, Riccardo Papa di Gelato Italia, il primo e maggiore produttore di gelato artigianale italiano in Vietnam, ha dato una dimostrazione pratica di come fare un gelato, oltre ad un inquadramento teorico, storico e tecnico del gelato.

Il professor Marco Abbiati, attaché scientifico dell'Ambasciata italiana e rappresentante della comunità Slow Food, ha parlato di tecnologia, lavorazione, controllo qualità, gelato artigianale e gelato industriale.

Davide Cassi, professore di Fisica della materia all'Università di Parma, dove ha fondato e dirige il Laboratorio di Fisica Gastronomica e lo spin-off Future Cooking Lab, pioniere dell'azoto liquido in cucina, ha tenuto una masterclass sulle caratteristiche chimico-fisiche del gelato, con una dimostrazione pratica di realizzazione di sorbetti proprio con l'azoto liquido. (ANSA).